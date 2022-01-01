कंपनी निर्देशिका
ABOUT YOU
ABOUT YOU वेतन

ABOUT YOU का वेतन कम-अंत में में एक परियोजना प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $65,128 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $92,656 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ABOUT YOU. अंतिम अपडेट: 8/11/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $69.8K
डेटा विश्लेषक
$70.3K
डेटा वैज्ञानिक
$69.4K

उत्पाद डिजाइनर
$92.7K
उत्पाद प्रबंधक
$81.5K
परियोजना प्रबंधक
$65.1K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ABOUT YOU में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद डिजाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $92,656 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
ABOUT YOU में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $70,053 है।

