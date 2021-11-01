कंपनी निर्देशिका
Abnormal AI
Abnormal AI वेतन

Abnormal AI का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $67,409 से उच्च स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेस के लिए $623,603 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Abnormal AI. अंतिम अपडेट: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $200K
साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट
Median $181K

ह्यूमन रिसोर्सेस
$624K
मार्केटिंग
$208K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$214K
रिक्रूटर
$199K
सेल्स
$236K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$585K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$67.4K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Abnormal AI में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Abnormal AI में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका ह्यूमन रिसोर्सेस at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $623,603 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Abnormal AI में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $210,816 है।

