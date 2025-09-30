कंपनी निर्देशिका
ABBYY
ABBYY सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Hungary में

ABBYY में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Hungary पैकेज प्रति year कुल HUF 28.19M है। ABBYY के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
प्रति वर्ष कुल
HUF 28.19M
स्तर
L3
मूल वेतन
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
बोनस
HUF 0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ABBYY?

HUF 56.4M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

ABBYY in Hungary में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज HUF 34,507,330 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ABBYY में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Hungary के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा HUF 22,317,081 है।

