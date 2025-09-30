ABB सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Associate Software Engineer के लिए प्रति year $90K से Software Engineer के लिए प्रति year $84.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $90K है। ABB के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
