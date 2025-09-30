कंपनी निर्देशिका
ABB
  • United States

ABB सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Associate Software Engineer के लिए प्रति year $90K से Software Engineer के लिए प्रति year $84.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $90K है। ABB के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 1 अधिक स्तर
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं ABB?

शामिल पदनाम

नेटवर्किंग इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at ABB in United States sits at a yearly total compensation of $244,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in United States is $100,000.

