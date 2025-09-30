कंपनी निर्देशिका
ABB
ABB सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Sweden में

ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Sweden Associate Software Engineer के लिए प्रति year SEK 502K है। मध्यक yearली मुआवजा in Sweden पैकेज कुल SEK 502K है। ABB के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
देखें 1 अधिक स्तर
SEK 1.55M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से SEK 292K+ (कभी-कभी SEK 2.92M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं ABB?

शामिल पदनाम

नेटवर्किंग इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

ABB in Sweden में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SEK 699,624 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Sweden के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SEK 501,808 है।

