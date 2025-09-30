कंपनी निर्देशिका
ABB सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Milan Metro Area में

ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Milan Metro Area Software Engineer के लिए प्रति year €54.4K है। मध्यक yearली मुआवजा in Milan Metro Area पैकेज कुल €54.2K है। ABB के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€54.4K
€51K
€0
€3.4K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
देखें 1 अधिक स्तर
में करियर स्तर क्या हैं ABB?

सामान्य प्रश्न

ABB in Milan Metro Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €60,986 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Milan Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €54,122 है।

