ABB सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Metropoolregio Eindhoven में

ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Metropoolregio Eindhoven Software Engineer के लिए प्रति year €81K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year €88.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Metropoolregio Eindhoven पैकेज कुल €84.8K है। ABB के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं ABB?

सामान्य प्रश्न

ABB in Metropoolregio Eindhoven में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €118,238 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Metropoolregio Eindhoven के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €84,813 है।

