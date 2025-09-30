ABB सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Metropoolregio Eindhoven में

ABB में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Metropoolregio Eindhoven Software Engineer के लिए प्रति year €81K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year €88.5K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Metropoolregio Eindhoven पैकेज कुल €84.8K है। ABB के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
