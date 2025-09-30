कंपनी निर्देशिका
ABB
ABB मैकेनिकल इंजीनियर वेतन Sweden में

ABB के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

SEK 1.55M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं ABB?

सामान्य प्रश्न

ABB in Sweden में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SEK 629,902 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ABB में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in Sweden के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SEK 522,679 है।

