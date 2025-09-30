कंपनी निर्देशिका
ABB
ABB फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन Greater Bengaluru में

ABB में मध्यक फाइनेंशियल एनालिस्ट मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹807K है। ABB के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹807K
स्तर
hidden
मूल वेतन
₹807K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0-1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ABB?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای फाइनेंशियल एनालिस्ट در ABB in Greater Bengaluru برابر کل دستمزد سالانه ₹1,288,873 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در ABB برای نقش फाइनेंशियल एनालिस्ट in Greater Bengaluru برابر ₹750,653 است.

