कंपनी निर्देशिका
99x
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

99x वेतन

99x का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $35,196 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है 99x. अंतिम अपडेट: 9/11/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $35.2K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots 99x, ir सॉफ्टवेयर इंजीनियर ar gada kopējo atlīdzību $35,196. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots 99x, ir $35,196.

फीचर्ड जॉब्स

    99x के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Stripe
  • Airbnb
  • Lyft
  • Dropbox
  • Databricks
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन