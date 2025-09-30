कंपनी निर्देशिका
84.51˚
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Chicago Area

84.51˚ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

84.51˚ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year $133K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $125K है। 84.51˚ के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 1 अधिक स्तर
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं 84.51˚?

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

84.51˚ in Greater Chicago Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $144,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
84.51˚ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Chicago Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $93,850 है।

