84.51˚ डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Seattle Area में

84.51˚ में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Seattle Area पैकेज प्रति year कुल $177K है। 84.51˚ के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
84.51˚
Data Scientist
Seattle, WA
प्रति वर्ष कुल
$177K
स्तर
L5
मूल वेतन
$160K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$17K
कंपनी में वर्ष
6 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं 84.51˚?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

84.51˚ in Greater Seattle Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $187,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
84.51˚ में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Greater Seattle Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $164,000 है।

