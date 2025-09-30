कंपनी निर्देशिका
7-Eleven
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
7-Eleven सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dallas Area में

7-Eleven में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dallas Area Software Engineer II के लिए प्रति year $136K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $171K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $156K है। 7-Eleven के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
देखें 1 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं 7-Eleven?

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

7-Eleven in Greater Dallas Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $173,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
7-Eleven में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Dallas Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $157,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    7-Eleven के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

