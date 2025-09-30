7-Eleven सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dallas Area में

7-Eleven में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dallas Area Software Engineer II के लिए प्रति year $136K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $171K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $156K है। 7-Eleven के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
