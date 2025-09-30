कंपनी निर्देशिका

3Pillar Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Romania में

3Pillar Global में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Romania पैकेज प्रति year कुल RON 173K है। 3Pillar Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
प्रति वर्ष कुल
RON 173K
स्तर
Medior QA
मूल वेतन
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
बोनस
RON 0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं 3Pillar Global?

RON 714K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

3Pillar Global in Romania में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RON 308,051 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
3Pillar Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Romania के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RON 172,578 है।

अन्य संसाधन