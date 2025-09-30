कंपनी निर्देशिका
3Pillar Global
3Pillar Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Toronto Area में

3Pillar Global में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज प्रति year कुल CA$79.2K है। 3Pillar Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$79.2K
स्तर
L2
मूल वेतन
CA$78.6K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$559
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं 3Pillar Global?

CA$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí सॉफ्टवेयर इंजीनियर tại 3Pillar Global in Greater Toronto Area có tổng thu nhập hàng năm là CA$87,877. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại 3Pillar Global cho vị trí सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Greater Toronto Area là CA$78,605.

