कंपनी निर्देशिका
3M
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर

  • सभी टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

3M टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत कुल मुआवजा

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 1 और टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर सबमिशन में 3M की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

0%

वर्ष 1

0%

वर्ष 2

100 %

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 0% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 100% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (100.00% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

3M in Costa Rica में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CRC 40,031,074 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
3M में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर भूमिका in Costa Rica के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CRC 28,642,924 है।

फीचर्ड जॉब्स

    3M के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन