3M सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

3M में औसत सोल्यूशन आर्किटेक्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year €104K से €147K तक है। 3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत कुल मुआवजा

€117K - €134K
Germany
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€104K€117K€134K€147K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

0%

वर्ष 1

0%

वर्ष 2

100 %

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 0% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 100% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (100.00% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



सामान्य प्रश्न

3M in United States में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €147,245 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
3M में सोल्यूशन आर्किटेक्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €103,571 है।

अन्य संसाधन