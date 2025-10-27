3M सेल्स वेतन

3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025
औसत कुल मुआवजा
वर्ष 1
वर्ष 2
वर्ष 3
3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)
0% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (0.00% वार्षिक)
100% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (100.00% वार्षिक)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
वर्ष 1
वर्ष 2
वर्ष 3
3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.