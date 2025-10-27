3M प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

3M में प्रोजेक्ट मैनेजर मुआवजा in United States T2 के लिए प्रति year $121K से T3 के लिए प्रति year $95K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $96.1K है। 3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$121K
$120K
$0
$750
T3
$95K
$90K
$0
$5K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
0%
वर्ष 1
0%
वर्ष 2
100 %
वर्ष 3
3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)
0% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (0.00% वार्षिक)
100% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (100.00% वार्षिक)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.