3M प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

3M में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in India T3 के लिए प्रति year ₹8.16M है। 3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत कुल मुआवजा

₹1.72M - ₹2.01M
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
देखें 2 अधिक स्तर
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

0%

वर्ष 1

0%

वर्ष 2

100 %

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 0% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 100% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (100.00% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



सामान्य प्रश्न

3M in India में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹8,159,106 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
3M में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,496,373 है।

