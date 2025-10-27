3M प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

3M में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in India T3 के लिए प्रति year ₹8.16M है। 3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025
औसत कुल मुआवजा
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
T1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
0%
वर्ष 1
0%
वर्ष 2
100 %
वर्ष 3
3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)
0% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (0.00% वार्षिक)
100% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (100.00% वार्षिक)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
