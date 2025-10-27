कंपनी निर्देशिका
3M
3M इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वेतन

3M में औसत इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर कुल मुआवजा in United States प्रति year $106K से $144K तक है। 3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत कुल मुआवजा

$113K - $137K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$106K$113K$137K$144K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

0%

वर्ष 1

0%

वर्ष 2

100 %

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 0% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 100% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (100.00% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



सामान्य प्रश्न

3M in United States में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $144,420 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
3M में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $105,825 है।

अन्य संसाधन