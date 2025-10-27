कंपनी निर्देशिका
3M
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • डेटा एनालिस्ट

  • सभी डेटा एनालिस्ट वेतन

3M डेटा एनालिस्ट वेतन

3M में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in Taiwan प्रति year NT$490K से NT$668K तक है। 3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत कुल मुआवजा

NT$524K - NT$634K
Taiwan
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और डेटा एनालिस्ट सबमिशन में 3M की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

Block logo
+NT$1.83M
Robinhood logo
+NT$2.81M
Stripe logo
+NT$632K
Datadog logo
+NT$1.11M
Verily logo
+NT$695K
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

0%

वर्ष 1

0%

वर्ष 2

100 %

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 0% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 0% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (0.00% वार्षिक)

  • 100% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (100.00% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें डेटा एनालिस्ट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

3M in Taiwan में डेटा एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज NT$668,339 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
3M में डेटा एनालिस्ट भूमिका in Taiwan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा NT$489,731 है।

फीचर्ड जॉब्स

    3M के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन