3M अकाउंटेंट वेतन

3M में औसत अकाउंटेंट कुल मुआवजा in Costa Rica प्रति year CRC 10.83M से CRC 15.45M तक है। 3M के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत कुल मुआवजा CRC 12.41M - CRC 14.52M Costa Rica सामान्य रेंज संभावित रेंज CRC 10.83M CRC 12.41M CRC 14.52M CRC 15.45M सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ CRC 29.22M + CRC 44.84M + CRC 10.08M + CRC 17.63M + CRC 11.08M Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 0 % वर्ष 1 0 % वर्ष 2 100 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU + Options 3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 0 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 0.00 % वार्षिक )

0 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 0.00 % वार्षिक )

100 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 100.00 % वार्षिक ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU + Options 3M में, RSU + Options 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है 3M ?