1Password वेतन

1Password का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सेवा के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $32,474 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $218,900 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है 1Password. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद डिजाइनर
Median $115K
ग्राहक सेवा
Median $32.5K

उत्पाद प्रबंधक
Median $118K
बिक्री
Median $139K
व्यवसाय विश्लेषक
$80.2K
ग्राहक सफलता
$137K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$161K
डेटा वैज्ञानिक
$137K
विपणन
$80.6K
भागीदार प्रबंधक
$92.6K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$188K
बिक्री इंजीनियर
$123K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$219K
तकनीकी लेखक
$117K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$55K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

1Password में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

El rol con mayor salario reportado en 1Password es सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level con una compensación total anual de $218,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1Password es $123,310.

