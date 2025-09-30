कंपनी निर्देशिका
10x Banking
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater London Area

10x Banking सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater London Area में

10x Banking में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater London Area पैकेज प्रति year कुल £86.8K है। 10x Banking के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
10x Banking
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£86.8K
स्तर
Senior
मूल वेतन
£86.8K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं 10x Banking?

£121K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at 10x Banking in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £116,303. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater London Area is £86,803.

अन्य संसाधन