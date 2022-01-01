कंपनी निर्देशिका
10x Banking
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

10x Banking वेतन

10x Banking का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $112,746 से उच्च स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए $317,800 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है 10x Banking. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $113K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$318K
प्रोडक्ट मैनेजर
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$123K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$198K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u 10x Banking je इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $317,800. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 10x Banking je $162,499.

फीचर्ड जॉब्स

    10x Banking के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • QuantumBlack
  • Knotch
  • FNZ
  • Improbable
  • Wolters Kluwer
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन