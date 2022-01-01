कंपनी निर्देशिका
1010data वेतन

1010data का वेतन कम-अंत में में एक व्यवसाय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $105,023 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $263,160 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है 1010data. अंतिम अपडेट: 8/23/2025

$160K

व्यवसाय विश्लेषक
$105K
डेटा वैज्ञानिक
$114K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $125K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$263K
समाधान वास्तुकार
$132K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1010data में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $263,160 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
1010data में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $125,000 है।

