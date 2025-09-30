कंपनी निर्देशिका
1-800 Contacts सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Salt Lake City Greater Area में

1-800 Contacts में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Salt Lake City Greater Area पैकेज प्रति year कुल $117K है। 1-800 Contacts के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
प्रति वर्ष कुल
$117K
स्तर
L2
मूल वेतन
$117K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं 1-800 Contacts?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $140,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
1-800 Contacts में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Salt Lake City Greater Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $116,500 है।

