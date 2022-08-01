कंपनी निर्देशिका
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue वेतन

Saks Fifth Avenue का वेतन कम-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $72,471 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $280,500 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Saks Fifth Avenue. अंतिम अपडेट: 8/8/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $200K
लेखाकार
$95.5K
डेटा विश्लेषक
$79.6K

डेटा वैज्ञानिक
$156K
ग्राफिक डिजाइनर
$90.5K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$72.5K
विपणन
$114K
विपणन परिचालन
$151K
उत्पाद प्रबंधक
$144K
भर्ती अधिकारी
$91.8K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$281K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Saks Fifth Avenue में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $280,500 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Saks Fifth Avenue में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $114,425 है।

