कंपनी निर्देशिका
SAIC
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

SAIC वेतन

SAIC का वेतन कम-अंत में में एक डेटा विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $40,768 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $651,379 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है SAIC. अंतिम अपडेट: 8/7/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

सिस्टम इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
समाधान वास्तुकार
Median $220K

क्लाउड वास्तुकार

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
डेटा वैज्ञानिक
Median $125K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
Median $177K
प्रशासनिक सहायक
$131K
एयरोस्पेस इंजीनियर
$84.6K
व्यवसाय परिचालन
$142K
व्यवसाय विश्लेषक
$75.3K
डेटा विश्लेषक
$40.8K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$230K
हार्डवेयर इंजीनियर
$161K
मानव संसाधन
$147K
प्रबंधन परामर्शदाता
$121K
मैकेनिकल इंजीनियर
$104K
उत्पाद डिजाइनर
$651K
उत्पाद प्रबंधक
$191K
कार्यक्रम प्रबंधक
$166K
परियोजना प्रबंधक
$169K
बिक्री
$124K
बिक्री इंजीनियर
$136K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$177K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SAIC में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद डिजाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $651,379 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
SAIC में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $135,675 है।

विशेष नौकरियां

    SAIC के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन