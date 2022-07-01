कंपनी निर्देशिका
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies वेतन

Metropolis Technologies का वेतन कम-अंत में में एक वित्तीय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $74,625 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $295,000 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $295K
वित्तीय विश्लेषक
$74.6K
उत्पाद प्रबंधक
$199K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$86.4K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Metropolis Technologies में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $295,000 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Metropolis Technologies में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $142,525 है।

