John Hancock Financial Services में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका डेटा वैज्ञानिक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $179,520 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।