कंपनी निर्देशिका
Eightfold
Eightfold वेतन

Eightfold का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $46,072 से लेकर उच्च-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए $521,380 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Eightfold. अंतिम अपडेट: 8/8/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $51.1K
मानव संसाधन
$521K

उत्पाद डिजाइनर
$173K
परियोजना प्रबंधक
$204K
भर्ती अधिकारी
$81.5K
बिक्री
$119K
बिक्री इंजीनियर
$173K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$390K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Eightfold में, Options 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The highest paying role reported at Eightfold is मानव संसाधन at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $521,380. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Eightfold is $146,130.

