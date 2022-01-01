कंपनी निर्देशिका
Credit Karma
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Credit Karma वेतन

Credit Karma का वेतन कम-अंत में में एक व्यवसाय परिचालन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $99,500 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $727,714 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Credit Karma. अंतिम अपडेट: 8/8/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $489K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
विपणन
Median $273K
डेटा वैज्ञानिक
Median $280K
उत्पाद डिजाइनर
Median $447K
व्यवसाय विश्लेषक
Median $200K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
Median $285K
व्यवसाय विकास
Median $224K
व्यवसाय परिचालन
$99.5K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$334K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$561K
कार्यक्रम प्रबंधक
$154K
भर्ती अधिकारी
$117K
बिक्री
$408K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$219K
समाधान वास्तुकार
$362K

डेटा वास्तुकार

Cloud Security Architect

आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Credit Karma में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

कोई प्रश्न है? समुदाय से पूछें।

Levels.fyi समुदाय में जाएं ताकि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के साथ जुड़ सकें, करियर टिप्स प्राप्त कर सकें और अधिक।

अभी जाएं!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Credit Karma में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद प्रबंधक at the Director level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $727,714 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Credit Karma में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $321,045 है।

विशेष नौकरियां

    Credit Karma के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Remitly
  • Two Sigma
  • Gemini
  • BitMEX
  • Okcoin
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन