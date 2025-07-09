कंपनी निर्देशिका
Colt Technology Services
Colt Technology Services वेतन

Colt Technology Services का वेतन कम-अंत में में एक प्रबंधन परामर्शदाता के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $41,423 से लेकर उच्च-अंत में में एक परियोजना प्रबंधक के लिए $134,907 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Colt Technology Services. अंतिम अपडेट: 8/8/2025

$160K

व्यवसाय विश्लेषक
$56.1K
प्रबंधन परामर्शदाता
$41.4K
परियोजना प्रबंधक
$135K

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Colt Technology Services में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका परियोजना प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $134,907 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Colt Technology Services में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $56,068 है।

