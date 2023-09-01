कंपनी निर्देशिका
Coda Payments वेतन

Coda Payments का वेतन कम-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $32,973 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $59,974 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Coda Payments. अंतिम अपडेट: 8/8/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $60K
डेटा वैज्ञानिक
$33K
उत्पाद प्रबंधक
$38.8K

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The highest paying role reported at Coda Payments is सॉफ्टवेयर इंजीनियर with a yearly total compensation of $59,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Coda Payments is $38,794.

अन्य संसाधन