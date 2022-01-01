कंपनी निर्देशिका
ChargePoint
ChargePoint वेतन

ChargePoint का वेतन कम-अंत में में एक डेटा विज्ञान प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $55,088 से लेकर उच्च-अंत में में एक तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक के लिए $266,325 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ChargePoint. अंतिम अपडेट: 8/8/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $190K
उत्पाद प्रबंधक
Median $130K
हार्डवेयर इंजीनियर
Median $160K

डेटा विज्ञान प्रबंधक
$55.1K
डेटा वैज्ञानिक
$59K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$209K
वित्तीय विश्लेषक
$224K
मानव संसाधन
$113K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$104K
मैकेनिकल इंजीनियर
$158K
कार्यक्रम प्रबंधक
$234K
बिक्री
$206K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$244K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$266K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

ChargePoint में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ChargePoint में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $266,325 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
ChargePoint में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $175,000 है।

