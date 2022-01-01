कंपनी निर्देशिका
Applied Intuition
Applied Intuition वेतन

Applied Intuition का वेतन कम-अंत में में एक यूएक्स अनुसंधानकर्ता के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $100,500 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $483,570 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

भर्ती अधिकारी
Median $140K
व्यवसाय विकास
$218K

मानव संसाधन
$422K
मैकेनिकल इंजीनियर
$136K
उत्पाद डिजाइनर
$484K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$143K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$201K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$201K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$101K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Applied Intuition में, Options 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Applied Intuition में, Options 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Applied Intuition में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद डिजाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $483,570 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Applied Intuition में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $200,940 है।

विशेष नौकरियां

    Applied Intuition के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

अन्य संसाधन