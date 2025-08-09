אנליסט פיננסי משכורת ב Canada

מהי המשכורת של אנליסט פיננסי ב-Canada? הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט של אנליסט פיננסי ב-Canada הוא CA$93,132.

מהי המשכורת המינימלית של אנליסט פיננסי ב-Canada? אף על פי שאין משכורת מינימלית עבור אנליסט פיננסי ב-Canada, הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט הוא CA$93,132.

איזו חברה משלמת הכי הרבה עבור אנליסט פיננסי ב-Canada? החברה המשלמת את השכר הגבוה ביותר עבור אנליסט פיננסי ב-Canada היא Shopify עם פיצוי כולל ממוצע בפורמט של CA$166,242.