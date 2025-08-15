מנהל מתקנים משכורת ב United States

מהי המשכורת של מנהל מתקנים ב-United States? הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט של מנהל מתקנים ב-United States הוא $131,750.

איזו חברה משלמת הכי הרבה עבור מנהל מתקנים ב-United States? החברה המשלמת את השכר הגבוה ביותר עבור מנהל מתקנים ב-United States היא Google עם פיצוי כולל ממוצע בפורמט של $226,000.