מדען נתונים

Cyprus

מדען נתונים Icon

מדען נתונים משכורת ב Cyprus

€72,932

השכר הכולל החציוני

€63K

25th%

€88.7K

75th%

€105K

90th%

כל הדרגות

צפייה במשרות

הממוצע מדען נתונים משכורת טווח ב Cyprus הוא מ €62,964 עד €88,693. צפה מדען נתונים משכורות בחברות המובילות מחולק לפי שכר בסיס, מניות ובונוס. עודכן לאחרונה: 8/27/2025

משכורות שהוגשו לאחרונה

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

  1. מה המשכורת של מדען נתונים בCyprus?

    התגמול הכולל הממוצע של מדען נתונים בCyprus הוא €72,932.

  2. מה המשכורת המינימלית של מדען נתונים בCyprus?

    למרות שאין משכורת מינימלית עבור מדען נתונים בCyprus, התגמול הכולל הממוצע הוא €72,932.

  3. יש לי שאלה אחרת

