רואה חשבון משכורת ב Greater Delhi Area, IN

₹495,484

פיצוי כולל חציוני

₹269K

25th%

₹836K

75th%

₹839K

90th%

כל הרמות

הממוצע רואה חשבון משכורת טווח ב Delhi, India הוא מ ₹269,127 עד ₹835,956. צפה רואה חשבון משכורות בחברות המובילות, מחולק לפי שכר בסיס, מניות ובונוסים. עודכן לאחרונה: 8/14/2025

משכורות שהוגשו לאחרונה

חברה

מיקום | תאריך

שם רמה

תג

שנות ניסיון

סה"כ / בחברה

פיצוי כולל

בסיס | מניות (שנה) | בונוס
המובילות בשכר

החברות המובילות בשכר

אין מספיק נתונים לחברות הטובות ביותר.
חקור חברות אחרות
פוסטים קהילתיים

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

51 22
51 22

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve pro...

37 15
37 15
שאלות נפוצות

  1. מהי המשכורת של רואה חשבון ב-Greater Delhi Area, IN?

    הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט של רואה חשבון ב-Greater Delhi Area, IN הוא ₹495,484.

  2. מהי המשכורת המינימלית של רואה חשבון ב-Greater Delhi Area, IN?

    אף על פי שאין משכורת מינימלית עבור רואה חשבון ב-Greater Delhi Area, IN, הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט הוא ₹495,484.

  3. יש לי שאלה אחרת

