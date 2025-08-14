מהי המשכורת של רואה חשבון ב-Greater Chicago Area, US? הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט של רואה חשבון ב-Greater Chicago Area, US הוא $92,000.

מהי המשכורת המינימלית של רואה חשבון ב-Greater Chicago Area, US? אף על פי שאין משכורת מינימלית עבור רואה חשבון ב-Greater Chicago Area, US, הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט הוא $92,000.

איזו חברה משלמת הכי הרבה עבור רואה חשבון ב-Greater Chicago Area, US? החברה המשלמת את השכר הגבוה ביותר עבור רואה חשבון ב-Greater Chicago Area, US היא Google עם פיצוי כולל ממוצע בפורמט של $110,000.