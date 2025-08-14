רואה חשבון משכורת ב Canada

מהי המשכורת של רואה חשבון ב-Canada? הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט של רואה חשבון ב-Canada הוא CA$75,844.

מהי המשכורת המינימלית של רואה חשבון ב-Canada? אף על פי שאין משכורת מינימלית עבור רואה חשבון ב-Canada, הפיצוי הכולל הממוצע בפורמט הוא CA$75,844.

איזו חברה משלמת הכי הרבה עבור רואה חשבון ב-Canada? החברה המשלמת את השכר הגבוה ביותר עבור רואה חשבון ב-Canada היא Ernst and Young עם פיצוי כולל ממוצע בפורמט של CA$70,796.