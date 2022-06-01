ספריית חברות
Zymergen
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Zymergen משכורות

המשכורת של Zymergen נעה בין $154,225 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $225,400 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Zymergen. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מדען נתונים
$225K
מנהל מוצר
$154K
מהנדס תוכנה
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Zymergen הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $225,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zymergen הוא $190,045.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Zymergen

חברות קשורות

  • Verily
  • Guardant Health
  • Twist Bioscience
  • Microsoft
  • Oracle
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים