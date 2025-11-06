ספריית חברות
  • שכר
  • מנהל תוכנית טכנית

  • כל שכר מנהל תוכנית טכנית

  • Greater Bengaluru

Zoom מנהל תוכנית טכנית שכר בGreater Bengaluru

פיצוי מנהל תוכנית טכנית in Greater Bengaluru ב-Zoom מגיע ל-₹5.55M ל-year עבור ZP4. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Zoom. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
ZP1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ZP4
₹5.55M
₹2.67M
₹2.67M
₹206K
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בZoom, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Zoom in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,553,306. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Zoom עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in Greater Bengaluru הוא ₹5,548,299.

