חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Zoom in Northern Virginia Washington DC עומדת על תגמול כולל שנתי של $353,646. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.