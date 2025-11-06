פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-Zoom נע בין $145K ל-year עבור ZP1 לבין $230K ל-year עבור ZP3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$202K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Zoom. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
ZP1
$145K
$114K
$26.5K
$4.1K
ZP2
$188K
$141K
$41.6K
$5K
ZP3
$230K
$167K
$54.8K
$8.1K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בZoom, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
