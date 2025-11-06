פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Zoom נע בין ₹3.57M ל-year עבור ZP1 לבין ₹5.82M ל-year עבור ZP3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹5.14M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Zoom. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
ZP1
₹3.57M
₹2.45M
₹1.08M
₹35.8K
ZP2
₹4.32M
₹2.83M
₹1.22M
₹264K
ZP3
₹5.82M
₹3.65M
₹1.9M
₹273K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בZoom, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
