Zoom מעצב מוצר שכר בSan Francisco Bay Area

פיצוי מעצב מוצר in San Francisco Bay Area ב-Zoom נע בין $130K ל-year עבור ZP1 לבין $279K ל-year עבור ZP5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$180K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Zoom. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה הוסף תגמול השווה רמות

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס ZP1 $130K $116K $12K $2K ZP2 $ -- $ -- $ -- $ -- ZP3 $195K $175K $20K $0 ZP4 $236K $190K $37.5K $8K צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בZoom, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Zoom ?

